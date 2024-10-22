Beyaz altın hasadı başladı: "12bin hektarlık alanda 58 bin ton ürün hasat ediyoruz"
Beyaz altın olarak nitelendirilen ve ülkemiz üretiminde önemli yeri olan Denizli'de, 2024 yılı Pamuk hasadına başlandı.
2021 yılı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Dünyada 31,4 milyon hektar alandan 24,5 milyon ton pamuk lifi üretilmiştir. . Türkiye'de ise 477 bin 438 hektar alanda ürettiği 2 milyon 100 bin ton kütlü pamuk üretimi ile dünya üretiminde 6. sıradadır. Denizli’de Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde pamuk üretimi yapılmakta olup, çeşit olarak Beyaz Altın 1011, 404, 911, 1010, May 455, Olivia çeşitleri yetiştirilmektedir.