Beyaz altın hasadı başladı: "12bin hektarlık alanda 58 bin ton ürün hasat ediyoruz"

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bekir Gökçen' e ait 10 dekarlık alanda yapılan hasat etkinliğine, Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, özel firma yetkilileri ve üreticiler katılım sağlamıştır.



Geçmiş yıllarda elle yapılan, ancak teknolojinin gelişmesiyle makinalarla yapılmaya başlanılan ve modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden de büyük ölçüde tasarruf sağlanan Pamuk Hasat etkinliğinde konuşan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, “Bugün Aşağışamlı Mahallesi’nde pamuk hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılıyor ve yaklaşık 58 bin ton’dan fazla ürün hasat ediyoruz. Üreticimiz tarlalarının başında üretime devam ediyorlar. Ben tekrardan sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.