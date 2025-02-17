Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış olan travertenlerde, turistler şifalı termal suyu ve antik kenti görme fırsatını elde ediyor. Her yıl binlerce turistin akın ettiği bölgede gökyüzünden izleme fırsatı da sunuyor. Özellikle balon turları, rağbet görmeye devam ediyor.