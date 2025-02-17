Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri, balon turlarının ardından turistlere paraşütle gökyüzünden eşsiz bir manzara deneyimi sunuyor. Adrenalin dolu heyecan yaşamak isteyen ziyaretçiler ise Pamukkale'yi havadan izliyor.

Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 1

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri, Kleopatra Havuzu ile turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Birçok milletten gelen ziyaretçiler Pamukkale Ören Yerinde saatlerce vakit geçiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 2

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış olan travertenlerde, turistler şifalı termal suyu ve antik kenti görme fırsatını elde ediyor. Her yıl binlerce turistin akın ettiği bölgede gökyüzünden izleme fırsatı da sunuyor. Özellikle balon turları, rağbet görmeye devam ediyor.

Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 3

Heyecan ve adrenalin yaşamak isteyenler ise paraşüt uçuşlarıyla ören yeri üzerinde Pamukkale'nin benzersiz manzarasını macera içerisinde farklı bir boyuta taşıyor.

Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 4

Yamaç paraşütü uçuşuna artan talepler ile birlikte turistler Denizli'de bir gün daha vakit geçirmek için şehirde kalıyor. Gökyüzünden bu muhteşem manzarayı izlemek isteyen ziyaretçiler sabah saatlerinde balonları, gün içerisinde ise paraşütü tercih ediyor.

Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 5
Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor - 6
DAHA FAZLA GÖSTER