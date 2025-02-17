Beyaz cennet Pamukkale'yi gökyüzünden izleten turlar ilgi görüyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri, balon turlarının ardından turistlere paraşütle gökyüzünden eşsiz bir manzara deneyimi sunuyor. Adrenalin dolu heyecan yaşamak isteyen ziyaretçiler ise Pamukkale'yi havadan izliyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri, Kleopatra Havuzu ile turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Birçok milletten gelen ziyaretçiler Pamukkale Ören Yerinde saatlerce vakit geçiriyor.