"Beyaz lahananın anavatanı ve borsası" olarak biliniyor: Ata tohumuyla üretim

Beyaz lahananın sağlıklı ve her evde sık tüketilmesi gereken bir besin olduğunu vurgulayan Altınöz, "Lahana hem sağlık açısından hem de mutfaklarda çok yönlü kullanımıyla vazgeçilmez bir ürün. Sarma, dolma, turşu, salata ve birçok yemeği yapılıyor. Her evde bulunması gereken bir nimet. İnşallah önümüzdeki yıllarda festivalle de lahanamızı tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Köyde 150 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Yunus Emre Akbulut da ata tohumu ile yaptıkları üretimin önemine dikkat çekti. Akbulut; "Mesleğimiz lahana üretimi. Tamamen yerli ve organik şekilde yetiştiriyoruz. Anadan babadan kalma ata tohumu ile ekim yapıyoruz. Bu yıl 2 bin tona yakın verim bekliyorum. Maliyetimiz şu an 35-40 TL arasında, satışımız da 50 TL civarında. Kilosunu da 10 TL'den satıyoruz. Şükür Allah'a, geçimimizi lahanadan sağlıyoruz. Hasadımız 15 Ağustos'ta başladı ve Allah nasip ederse Ocak sonuna kadar devam eder" diye konuştu.



