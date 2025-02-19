“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken özellikle Karadeniz bölgesinde birçok ilde kar yağışı başladı. İstanbul’da hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl gibi illerde kar yağışı başladı. İstanbul’da kar yağışı beklentisi artarken İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında düşecek. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul’da kar yağışının başlayacağı tarih…

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul’da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…

TÜRKİYE HABERLERİ

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 2

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Karadeniz bölgesinden yurda gelecek Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklıklarında  ani düşüşler yaşanacak. Özellikle Kastamonu, Sinop, Samsun gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. 

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 3

Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenirken İstanbul’da ise 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Uzmanlar İstanbul’un uzun zamandır görmediği yağışı göreceğine dikkat çekerek, hava sıcaklıklarının eksi 5-6 derecelere kadar düşeceğini ön görüyor.

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 4

İstanbul’da kar yağışının 19 Şubat Salı günü özellikle Avrupa Yakası’nda başlaması beklenirken 20-21 Şubat tarihinde ise İstanbul’da kar yağışının daha güçlenmesi bekleniyor. İstanbul’un yüksek bölgelerinde daha yoğun kar etkili olacak yer yer kar kalınlığı 10 cm bulabilir. 

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 5

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisine dikkat çekildi.

“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı? - 6

Çarşamba günü İstanbul’da hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği aktarıldı. “ Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde haftasonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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