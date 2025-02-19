“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı?
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken özellikle Karadeniz bölgesinde birçok ilde kar yağışı başladı. İstanbul’da hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl gibi illerde kar yağışı başladı. İstanbul’da kar yağışı beklentisi artarken İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul’da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında düşecek. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul’da kar yağışının başlayacağı tarih…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul’da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…