“Beyaz örtü” kapıda: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kar yağışı bugün başlayacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul’da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…