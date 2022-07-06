Beyazıt Meydanı'nın çilesi 3 senedir bitmiyor

Giritlioğlu, yapılan kentsel tasarım projesinin bir tarihi çevre kaygısı güttüğünü ancak ergonomik olarak gereğinin yapılmadığını öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı:



''Burası beton bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyoruz. Çünkü burası meydan olarak da birçok meydandan farklı bir yer. Bu meydanı oluşturan camisiyle, üniversitesiyle, kütüphanesiyle bir külliye yapıları arasında kalan, formunu onların verdiği bir meydandır" ifadelerini kullandı.



Uzun süren çalışmaların hem insan hayatına hem de kamu zararına neden olduğunu da açıklayan Giritlioğlu, ''İnsanlar burada düşüyor. Bütün bunlar bir yandan da kamu zararını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.