Beyazıt Meydanı'nın çilesi 3 senedir bitmiyor

Haberler - DHA 06.07.2022 - 12:53 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 13:00
Beyazıt Meydanı yenileme projesi kapsamında yerlere döşenen taşlar, iddiaya göre hatalı olduğu için tıraşlama çalışması başladı.
Tarihi Yarımada'nın en işlek yerlerinden biri olan Beyazıt Meydanı'nda yenileme çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başladı.
Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağının açıklanmasının aksine meydana döşenen taşlara tıraşlama işlemi yapıldığı görüldü.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu Beyazıt Meydanı'nın tarihi miras anlamı taşını belirtti.
Giritlioğlu, yapılan kentsel tasarım projesinin bir tarihi çevre kaygısı güttüğünü ancak ergonomik olarak gereğinin yapılmadığını öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı:
''Burası beton bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyoruz. Çünkü burası meydan olarak da birçok meydandan farklı bir yer. Bu meydanı oluşturan camisiyle, üniversitesiyle, kütüphanesiyle bir külliye yapıları arasında kalan, formunu onların verdiği bir meydandır" ifadelerini kullandı.
Uzun süren çalışmaların hem insan hayatına hem de kamu zararına neden olduğunu da açıklayan Giritlioğlu, ''İnsanlar burada düşüyor. Bütün bunlar bir yandan da kamu zararını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.
25 yıldır Beyazıt'ta esnaf olan Mehmet Dursun, "3 senedir buradaki çevre düzenlemesi devam ediyor. Normalde 6 ay içerisinde bitirmeleri lazımdı. Buraya dizdikleri taş değişik bir taş. İnsanlar yürürken yoruluyor, tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları gitmiyor. Bunu tam düzeltmeleri lazım, yoksa hiçbir işe yaramaz. Kabarık olan yerleri biraz alıyorlar" dedi.
Esnaf Kadir Korkut da, "Taşları yaptılar, döşediler, şimdi tekrar tıraşlıyorlar. Anladığım kadarıyla bu taşlar biraz yüksek oldu. Zaten eski taşların yerine döşenen taşlarda bel ağrısı çeken bir insanın yürümesi mümkün değil. Biz burada esnafız. Sürekli değişim, yeni bir tadilat bizi burada daha da zor duruma sokuyor. Turistlerin buraya gelmesi için bu tadilatın bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapmadı.