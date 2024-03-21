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Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları

Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye Başkanı kimdir? Beydağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Beydağ Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Beydağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları..

Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları - 1

BEYDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Beydağ Belediyesini 4.475 alınan oy ve %50.51 oy oranı ile CHP adayı Feridun Yılmazlar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP FERİDUN YILMAZLAR 4.475 %50.51
  • AK PARTİ OGÜN AYDOĞDU 4.276 %48.26
  • VATAN PARTİSİ HÜSEYİN ÇAKICI 42 %0.47
  • DP SÜLEYMAN EREKOĞLU 36 %0.41
  • SAADET PARTİSİ MUSTAFA BEKAR 21 %0.24
  • BTP MUSTAFA HAYRİ KADI 10 %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları - 2

BEYDAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beydağ Belediyesi Başkanı Feridun Yılmazlar Kimdir?

1966 yılında Beydağ, Pazaryeri’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beydağ’da tamamlayan Feridun YILMAZLAR lise eğitimini Ödemiş’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu olan Yılmazlar, kendi kurduğu(Yılmazlar Tarım Ürün Ltd. Şti.) şirkette ticari hayatını sürdürüyor.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Beydağ Belediye Başkanı Adayı oldu ve seçim sonrası Beydağ Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları - 3

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞAKİR BAŞARAN
  • HÜSEYİN AY
  • SONGÜL MELİKLER
  • YASİN KIRMIZI
  • HÜSEYİN KİREÇ
  • ÖZGÜR ÇOLAK
  • MELİS ÖZYOL
  • ERKAN ÖZTÜRK
  • İSMAİL ÇEVİK
  • MEHMET GÖKTAŞ
  • TUĞBA DEMİREL
  • TOLUNAY KARAVAR
  • MUSTAFA BEKAR
  • HÜSEYİN ÇAKICI
Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları - 4

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Menderes Seçim Sonuçları
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Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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