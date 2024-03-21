Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları
Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye Başkanı kimdir? Beydağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Beydağ Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Beydağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları..
BEYDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Beydağ Belediyesini 4.475 alınan oy ve %50.51 oy oranı ile CHP adayı Feridun Yılmazlar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP FERİDUN YILMAZLAR 4.475 %50.51
- AK PARTİ OGÜN AYDOĞDU 4.276 %48.26
- VATAN PARTİSİ HÜSEYİN ÇAKICI 42 %0.47
- DP SÜLEYMAN EREKOĞLU 36 %0.41
- SAADET PARTİSİ MUSTAFA BEKAR 21 %0.24
- BTP MUSTAFA HAYRİ KADI 10 %0.11