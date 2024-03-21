Beydağ Belediyesi hangi partide? Beydağ Belediye başkanı kimdir? Beydağ Belediye başkan adayları

BEYDAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beydağ Belediyesi Başkanı Feridun Yılmazlar Kimdir?

1966 yılında Beydağ, Pazaryeri’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beydağ’da tamamlayan Feridun YILMAZLAR lise eğitimini Ödemiş’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu olan Yılmazlar, kendi kurduğu(Yılmazlar Tarım Ürün Ltd. Şti.) şirkette ticari hayatını sürdürüyor.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Beydağ Belediye Başkanı Adayı oldu ve seçim sonrası Beydağ Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.