Beyin kanaması geçirdi, işini bıraktı: Doktor tavsiyesiyle başladı şimdi gelecek nesillere aktarıyor
Eskişehir'de mali müşavirlik yaparken geçirdiği beyin kanamasının ardından cam sanatına yönelerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen 53 yaşındaki Yasemin Dikmen, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kurduğu atölyede çocuklara geleneksel cam sanatını tanıtıp bu mirası gelecek nesillere aktarıyor.
Sağlık sorunu nedeniyle 24 yıllık mali müşavirlik mesleğine son veren Dikmen, doktorunun tavsiyesiyle boş zamanlarını değerlendirmek için yeni hobiler edinmeye başladı.
Cam sanatına ilgi duyan Dikmen, 2016 yılında bu alana yöneldi. Ateşte şekillenen camın yaratıcı süreci onu derinden etkiledi.