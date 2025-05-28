Beyin kanaması geçirdi, işini bıraktı: Doktor tavsiyesiyle başladı şimdi gelecek nesillere aktarıyor

Oğluna 8 yaşından itibaren cam sanatını öğretmeye başladığını belirten Dikmen, "Oğlum şu an 16 yaşında, Türkiye'nin en genç cam sanatçısı. Ona bu güzel sanatı öğretirken neden diğer çocuklara da öğretmeyeyim diye düşündüm. Şimdi tüm çocuklara camın güzelliğini yaşamalarını, görmelerini sağlamaya çalışıyorum." dedi.



Dikmen, çocuklara yönelik etkinliklere gönüllü olarak katıldığını belirtti.



Çocukların ateşi gördüklerinde camın büyüsüne kapıldığını dile getiren Dikmen, "O kadar güzel öğrencilerim var ki cama şimdiden gönül verdiler, ileride bizim peşimizden gelecek çok hevesli öğrencilerim var. Bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.