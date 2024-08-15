Beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Giresun’da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İbrahim Başoğlu’nun organları bağışlandı. Yaşamını yitiren Başoğlu’nun 2 böbreği ile karaciğeri, 3 kişiye umut oldu.
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye umut oldu.Olay, geçen pazar günü Bulancak ilçesinde meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan İbrahim Başoğlu, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başoğlu, acil ameliyata alındı.