Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?
Gündemdeki haberler arasında Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül yer alıyor. 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış ve "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında da "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?
Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, Türkiye gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından 2024 yılında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen Fidan Gül, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?