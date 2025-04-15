Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?

Gündemdeki haberler arasında Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül yer alıyor. 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmış ve "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında da "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı? - 1

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, Türkiye gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından 2024 yılında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen Fidan Gül, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı? - 2

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NE YAPTI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Fidan Gül'ü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı? - 3

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİDAN GÜL KİMDİR?

Fidan Gül, 1979’da Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı, 2001 yılında bölümünden mezun oldu.

2001-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri (Pedagojik Formasyon) Tezsiz Yüksek Lisans yaptı, o dönemde aynı zamanda Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı.

2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaptı.

2002-2014 yılları arasında Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy’de çeşitli dershanelerde ve özel okullarda Eğitim Yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Spor İşleri Müdürlüğü’ne atandı.

Fidan Gül, 2023 yılından itibaren Kreş Müdürü olarak görev yaptı.

Fidan Gül, Mayıs 2024’te Alaattin Köseler tarafından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirildi.

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