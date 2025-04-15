Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ne yaptı, tutuklandı mı?

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİDAN GÜL KİMDİR?

Fidan Gül, 1979’da Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı, 2001 yılında bölümünden mezun oldu.



2001-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri (Pedagojik Formasyon) Tezsiz Yüksek Lisans yaptı, o dönemde aynı zamanda Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı.



2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaptı.



2002-2014 yılları arasında Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy’de çeşitli dershanelerde ve özel okullarda Eğitim Yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Spor İşleri Müdürlüğü’ne atandı.



Fidan Gül, 2023 yılından itibaren Kreş Müdürü olarak görev yaptı.



Fidan Gül, Mayıs 2024’te Alaattin Köseler tarafından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirildi.