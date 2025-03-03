Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?
Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkındaki son durum, Türkiye gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Alaattin Köseler, 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştı. "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?
Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturulmasıyla gözaltına alınmıştı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?