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Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı?

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkındaki son durum, Türkiye gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Alaattin Köseler, 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştı. "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı?

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı? - 1

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturulmasıyla gözaltına alınmıştı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı? - 2

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI NE YAPTI?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

22 şüpheliden, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı? - 3

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı? - 4

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu.

1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamlayan Alaattin Köseler, Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.

Alaattin Köseler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.

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