Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" soruşturulmasıyla gözaltına alınmıştı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı mı, ne oldu? Alaattin Köseler ne yaptı?