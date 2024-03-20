Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları
Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beykoz Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beykoz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları..
BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Beykoz Belediyesini 74.805 alınan oy ve %49.16 oy oranı ile AK Parti adayı Murat Aydın kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK PARTİ MURAT AYDIN 74.805 %49.16
- CHP COŞKUN TOSUN 55.872 %36.72
- İYİ PARTİ BİLGEHAN MİNİÇ 12.267 %8.06
- SAADET MUHARREM KAŞITOĞLU 5.365 %3.53
- HDP İZZETTİN YAMAN 982 %0.65
- BBP ABDULLAH DEMİREL 799 %0.53
- CABİR SOYLU 363 %0.24
- KENAN PEKŞEN 321 %0.21
- DSP İBRAHİM UYSAL 315 %0.21
- DP ŞAKİR MISIRLIOĞLU 314 %0.21
- BTP İRFAN ŞAHİN 222 %0.15
- VATAN PARTİSİ ESRA İSPALARLİ 201 %0.13