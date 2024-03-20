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Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye Başkanı kimdir? Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beykoz Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beykoz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları..

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları - 1

BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Beykoz Belediyesini  74.805 alınan oy ve %49.16 oy oranı ile AK Parti adayı Murat Aydın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ MURAT AYDIN 74.805 %49.16
  • CHP COŞKUN TOSUN 55.872 %36.72
  • İYİ PARTİ BİLGEHAN MİNİÇ 12.267 %8.06
  • SAADET MUHARREM KAŞITOĞLU 5.365 %3.53
  • HDP İZZETTİN YAMAN 982 %0.65
  • BBP ABDULLAH DEMİREL 799 %0.53
  • CABİR SOYLU 363 %0.24
  • KENAN PEKŞEN 321 %0.21
  • DSP İBRAHİM UYSAL 315 %0.21
  • DP ŞAKİR MISIRLIOĞLU 314 %0.21
  • BTP İRFAN ŞAHİN 222 %0.15
  • VATAN PARTİSİ ESRA İSPALARLİ 201 %0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları - 2

BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları - 3

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MURAT AYDIN
  • ALAATTİN KÖSELER
  • BEDİR ÖZTÜRK
  • SULTAN KAHRIMAN
  • SAMİTTİN UZUN
  • TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ
  • MURAT ARDA
  • UFKUN DOĞAN
  • YAKUP ÇARBUĞA
  • MUSTAFA KAZIM ALPAY
  • SENEM YILMAZ
  • CAN KUYUMCUOĞLU
  • BOZKURT ATAKAN ATLI
  • AYFER ADEKA
  • AHMET YÜKSEL
  • AYHAN UZUNYAYLA
  • ABDUSSELAM YAÇİN
  • NEVZAT KIR
  • FATMA ŞİRİN
  • YAVUZ YILMAZ
  • ŞENOL KORKMAZ
  • YASİN KALAYCI
  • HAKAN EKİZ
Beykoz Belediyesi hangi partide? Beykoz Belediye başkanı kimdir? Beykoz Belediye başkan adayları - 4

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