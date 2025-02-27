Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?