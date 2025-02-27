Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?

Gündemdeki haberler arasında Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yer alıyor. Alaattin Köseler, 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?

Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı? - 1

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?

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Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı? - 2

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI NE YAPTI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı? - 3

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz’da okudu.

1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamlayan Alaattin Köseler, Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.

Alaattin Köseler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.

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