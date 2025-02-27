Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?
Gündemdeki haberler arasında Beykoz Belediyesi ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yer alıyor. Alaattin Köseler, 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?
Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden aday olan Alaattin Köseler, yüzde 45.87 oy oranıyla Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Alaattin Köseler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi partiden? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ne yaptı, tutuklandı mı?