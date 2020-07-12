Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü

İstanbul Anadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu. Sahilde bu sabah denize giren vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi.

DHA 12.07.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 11:39

Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 1
Beykoz Burunbahçe Sahili, hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 2
Vatandaşların bir kısmı yeşillik alanda piknik yaparken bazıları ise aileleri ile birlikte denize girdi. Kimileri ise mangal yaktı. Fakat bazı İstanbullular yine çöplerini yerlere attı.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 3
Piknik yapanların ardında bıraktıkları atıklar kameraya yansıdı. Çöpler, denize ve sahile atılmış boş içki şişeleri ise vatandaşların tepkisini çekti.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 4
Sahilde bırakılan boş şişeleri denize giren vatandaşlar tek tek topladı.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 5

"GÜZELİM SAHİLİ BERBAT EDİP GİDİYORLAR"

Sahilde vakit geçiren bir vatandaş, "Karavanımızla geldik ama burada sağda solda çok içki içenler var. Akşam buraya geldim. Ama burası sabaha kadar içki içenlerle dolmuş. Yediklerinin çöplerini her tarafa bırakıyorlar, temizlemiyorlar. Güzelim sahili berbat edip gidiyorlar. Şikayetçiyiz bu konuda. Bir yetkili de buraya neden çöp atıyorsunuz demiyor" dedi.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 6

"2 ÇUVAL ŞİŞE ÇIKARTTIM DENİZDEN''

Başka bir vatandaş ise, "Ben 60 senedir, doğdum doğalı buradayım. Denize atıyorlar şişeyi, camı, lastiği. Hani kim bakıyor. Ben dün topladım. 2 çuval şişe çıkarttım denizden'' diye konuştu.
Beykoz Sahili'nde tepki çeken görüntü - 7

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