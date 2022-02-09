Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Beykoz ilçesinde Çayağzı Deresi’nin taşması sonucunda suların kapattığı yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 06:41

Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 1

Alınan bilgiye göre, Serdar Çarıkoğlu'nun kullandığı 34 EN 4721 plakalı kamyonet, Göllü Mahallesi Dereboyu Yolu Sokak’ta Çayağzı Deresi’nin taşması sonucunda suların biriktiği yolda kanala düştü.

Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2

Kamyonette mahsur kalan, sürücü Çarıkoğlu ile yanında bulunan Binali Aldoğan ve Alpay Demir, 112 Acil çağrı merkezini aradı.

Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 3

Yaklaşık iki buçuk saat araçta kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 4

Serdar Çarıkoğlu, suyun aniden yükseldiğini belirterek, "Biz buraya geldiğimizde su bu kadar değildi. Suyun yükseldiğini gördük. Çukura düştük. Orada kaldık" dedi.

Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 5
Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 6
Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 7
Beykoz’da dere taştı: Kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 8

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