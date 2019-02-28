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Beykoz'da istinat duvarı çöktü

DHA

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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    Kanlıca Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü.
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    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
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    Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü.
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    Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi.
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    Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
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    Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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