Beykoz'da tırtıl istilası

DHA 19.07.2021 - 12:06
Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor. Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.
İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde görülmeye başlanan tırtıl sorununun aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle olduğunu söyledi.