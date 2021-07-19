Beykoz'da tırtıl istilası

İstanbul Beykoz'daki Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlıyor.

Abone ol Paylaş









DHA 19.07.2021 - 12:06

AĞAÇLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA BİLE VAR Akbaba Mahallesi yaklaşık bir aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor.

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ AĞAÇLARI SARDILAR Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.

BAHÇELERİNİ KENDİLERİ İLAÇLIYORLAR Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor. Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.

Mahallede yaşayan Hüseyin Öztürk ise, "Ağaçlara kurt sardı, kiraz ağacı, erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var. Evlere girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaçlarında, her şeyde var'' dedi.

DUVARLARINI FIRÇAYLA TEMİZLİYOR Bahçesini ve evinin duvarlarını tırtıl saran Fatma Kılıç da, "Camı kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi. Hortumla su tutuyorum, araba fırçalarıyla yere döküyorum, elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum'' diye konuştu.

''İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ" İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde görülmeye başlanan tırtıl sorununun aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle olduğunu söyledi.

Kapıkıran ''Uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.