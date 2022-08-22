Beykoz'da yıkım gerginliği

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı.

Haberler - DHA 22.08.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 10:59

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Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi.

Beykoz'da yıkım gerginliği - 2

Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

Beykoz'da yıkım gerginliği - 3

Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi.

Beykoz'da yıkım gerginliği - 4

Polis mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu.

Beykoz'da yıkım gerginliği - 5

Mahalle sakinleri ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik devam ediyor.

Beykoz'da yıkım gerginliği - 6
Beykoz'da yıkım gerginliği - 7

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