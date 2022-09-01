Beykoz'da yine yıkım gerginliği

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binalarda yaşayanlarla, polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Bazı bina sakinleri çatıya çıkarak yıkımı engellemeye çalışırken, evlerinden çıkmak istemeyenler polisler tarafından gözaltına alındı.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 14:43

Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 1

İstanbul Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 

Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 2

Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Çok sayıda Çevik Kuvvet ve TOMA mahallede güvenlik önlemi aldı. Evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 3

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Polis zaman zaman binayı tahliye etmeyenlere biber gazı ile müdahale etti. Bazı bina sakinleri de çatıya çıkarak yıkım ekiplerine direnmeye çalıştı.

Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 4

Çatıya çıkan bir kişinin elindeki hortumla ekiplere su sıktığı görüldü. Polis ekipleri uyarılara rağmen binayı terk etmeyenleri tahliye ederek gözaltına aldı. Mahallede yıkım gerginliği devam ediyor.

Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 5
Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 6
Beykoz'da yine yıkım gerginliği - 7

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