Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu)

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve elinde bıçakla çevredekiler tehdit eden şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan M.S., D-100 karayolunda yürümeye başlayınca güvenlik amacıyla yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 1

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 3

Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 4

Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 5

Yaralanan M.S. D-100 karayolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için karayolunu trafiğe kapattı.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 6

M.S. yakalanarak ambulansa alındı.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 7

D-100 karayolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu) - 8
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