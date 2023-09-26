Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar (Polis şüpheliyi ayağından vurdu)
İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve elinde bıçakla çevredekiler tehdit eden şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan M.S., D-100 karayolunda yürümeye başlayınca güvenlik amacıyla yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı.