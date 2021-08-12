Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı

"BURADA 20 SEFER KAZA OLDU" Yaşanan kazayı gören Şefik Demirel, "Kablolar çok alçakta olduğu için kamyon takıldı. Biz arkasından uyardık, durdurduk. Arabanın içinden çıkmaya cesaret edemedi. Uzun fırça ile kabloları kaldırmasını söyledim. O da kaldıramadı, patlamaya başladı. Belki burada 20 sefer kaza oldu" dedi.