Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı
İstanbul'da Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sokakta beton mikseri, takıldığı elektrik kablolarını kopardı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kablolarda patlama yaşandı.
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DHA 12.08.2021 - 16:07
Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Karlıca Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir beton mikserinin sürücüsü, sokak ortasında bulunan elektrik direğinden sarkan kabloları fark etmedi. Mikser, takıldığı kabloları kopardı.
YARALANAN OLMADI
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Yaşanan kaza nedeniyle sokak geçici süre ile trafiğe kapatıldı. Kablo ve araçların kaldırılması üzerine ulaşım normale döndü.
"BURADA 20 SEFER KAZA OLDU"
Yaşanan kazayı gören Şefik Demirel, "Kablolar çok alçakta olduğu için kamyon takıldı. Biz arkasından uyardık, durdurduk. Arabanın içinden çıkmaya cesaret edemedi. Uzun fırça ile kabloları kaldırmasını söyledim. O da kaldıramadı, patlamaya başladı. Belki burada 20 sefer kaza oldu" dedi.
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