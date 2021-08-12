Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sokakta beton mikseri, takıldığı elektrik kablolarını kopardı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kablolarda patlama yaşandı.

DHA 12.08.2021 - 16:07

Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı - 1
Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Karlıca Sokak'ta meydana geldi.
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı - 2
Edinilen bilgiye göre, bir beton mikserinin sürücüsü, sokak ortasında bulunan elektrik direğinden sarkan kabloları fark etmedi. Mikser, takıldığı kabloları kopardı.
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı - 3

YARALANAN OLMADI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı - 4
Yaşanan kaza nedeniyle sokak geçici süre ile trafiğe kapatıldı. Kablo ve araçların kaldırılması üzerine ulaşım normale döndü.
Beylikdüzü'nde beton mikseri elektrik telini kopardı - 5

"BURADA 20 SEFER KAZA OLDU"

Yaşanan kazayı gören Şefik Demirel, "Kablolar çok alçakta olduğu için kamyon takıldı. Biz arkasından uyardık, durdurduk. Arabanın içinden çıkmaya cesaret edemedi. Uzun fırça ile kabloları kaldırmasını söyledim. O da kaldıramadı, patlamaya başladı. Belki burada 20 sefer kaza oldu" dedi.

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