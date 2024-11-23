Beylikdüzü'nde fabrika yangını

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi 7 saattir sürüyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 1

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 3

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 4

İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 5

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmı çökmeler meydana geldi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 6

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları 7 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 7
Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 8
Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 9
Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 10
Beylikdüzü'nde fabrika yangını - 11
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