Beylikdüzü'nde fabrika yangını
Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi 7 saattir sürüyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.