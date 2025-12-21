Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü. Yıkımı izlerken enkaz altında kalıyorlardı

21.12.2025 13:31

İstanbul Beylikdüzü'nde 10 katlı bina yıkım sırasında aniden çöktü. Yıkımı izleyen çocuklar, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faciadan dönüldü.

 

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi.

Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü. Yıkımı izlerken enkaz altında kalıyorlardı 1
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binaya yıkım kararı verildi.

 

Ekipler tarafından yıkım çalışmalarına başlanan bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü.

Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü. Yıkımı izlerken enkaz altında kalıyorlardı 2
Bu sırada yıkımı izleyen çocuklar, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulup kaçarak uzaklaştı.