Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, içerisinde 2020’de öldürülen Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden Nadir Salifov’un yeğeninin de bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda kurşunların hedefi olan emekli polis Yılmaz Demir yaşamını yitirdi, Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi ve diğer iki kişi yaralandı.
Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’un yeğeninin de içerisinde bulunduğu araç İstanbul Beylikdüzü’nde kurşunlandı.
Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi.