Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, içerisinde 2020’de öldürülen Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden Nadir Salifov’un yeğeninin de bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda kurşunların hedefi olan emekli polis Yılmaz Demir yaşamını yitirdi, Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi ve diğer iki kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı - 1

Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’un yeğeninin de içerisinde bulunduğu araç İstanbul Beylikdüzü’nde kurşunlandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

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Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı - 2

2020 yılında Antalya’da suikast sonucu öldürülen “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memurları Yılmaz Demir, Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov’un bulunduğu seyir halindeki 34 CZT 300 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kullanılan başka bir araç tarafından takip edildi.

Saldırganlar, bir süre sonra otomobilin yanına gelerek araca defalarca ateş etmeye başladı.

Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı - 3

Kurşun yağmuruna tutulan ve 19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Daha sonra şüpheliler, araçları ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kurşunların hedefi olan araçtaki bir emekli polis Yılmaz Demir yaşamını yitirirken, Kurbanovi, Acermen ve Orujov yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken, yaşamını yitiren emekli polis Yılmaz Demir’in cenazesi ise ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı - 4

Saldırıda etrafa saçılan yirminin üzerinde mermi kovanı bulunurken mermilerden biri cadde üzerindeki bir işyerinin önünde park halindeki aracın camına isabet etti.

Polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek yolu bir süre kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.
Beylikdüzü’nde kanlı infaz: 1 ölü, 3 yaralı | Ünlü suç örgütü liderinin yeğeni de araçtaydı - 5

NADİR SALİFOV KİMDİR?

Azerbaycanlı ünlü mafya lideri “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov Antalya’da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli - Antalya karayolunda yakalanmıştı.

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