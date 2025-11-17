Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar

17.11.2025 10:11

DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tartışan sürücü ve yanındakiler, yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar
Beylikdüzü'nde trafik tartışması, D-100 Yan Yol'da trafiği durduran kavgaya dönüştü.

 

Olay Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. D-100 Yan Yol'da Avcılar yönüne giden araç sürücüleri yol verme konusunda tartıştı.

Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar 1
İddiaya göre, tartışma sırasında taraflar birbirlerine hakaret ve küfür etti.

 

Araçlarda bulunanların da bu tartışmaya karışması üzerine taraflar araçlardan indi.

Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar 2
Yol ortasında birbirleri ile tekme-tokat kavga eden ve trafiğin durmasına neden olan kişiler, diğer sürücülerin ve çevredekilerin araya girmesi ile ayrıldı.

Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar 3
Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.