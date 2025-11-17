Beylikdüzü'nde kavga: D-100'ü birbirine kattılar
17.11.2025 10:11
DHA
İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tartışan sürücü ve yanındakiler, yol ortasında tekme tokat birbirine girdi.
Beylikdüzü'nde trafik tartışması, D-100 Yan Yol'da trafiği durduran kavgaya dönüştü.
Olay Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. D-100 Yan Yol'da Avcılar yönüne giden araç sürücüleri yol verme konusunda tartıştı.
İddiaya göre, tartışma sırasında taraflar birbirlerine hakaret ve küfür etti.
Araçlarda bulunanların da bu tartışmaya karışması üzerine taraflar araçlardan indi.
Yol ortasında birbirleri ile tekme-tokat kavga eden ve trafiğin durmasına neden olan kişiler, diğer sürücülerin ve çevredekilerin araya girmesi ile ayrıldı.