Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı
İstanbul Beylikdüzü’nde internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi satın almak isteyen bir iş insanı, dolandırıldı. Kendisine verilen hesaba 7 milyon lira gönderen iş insanı, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.
Beylikdüzü’nde tekstil işiyle uğraşan D.O, 11 Temmuz Perşembe günü internet üzerinden gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak isterken dolandırıldı.
İş insanı D.O. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.