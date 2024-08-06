Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı

İstanbul Beylikdüzü’nde internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi satın almak isteyen bir iş insanı, dolandırıldı. Kendisine verilen hesaba 7 milyon lira gönderen iş insanı, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Olayla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.

Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı - 1

Beylikdüzü’nde tekstil işiyle uğraşan D.O, 11 Temmuz Perşembe günü internet üzerinden gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak isterken dolandırıldı.

İş insanı D.O. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı - 2

İş insanı emniyetteki ifadesinde; emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul ve Antalya’da yaptığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı - 3

Şüpheliler, Hikmet A, Yunus V, Emrah B, Nurgül H, Özcan H, Selman K, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulandı.

Şüphelilerin parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı - 4

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER