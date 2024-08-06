Beylikdüzü’nde kelepir daire tuzağı: 7 milyon lirasını kaptırdı

İş insanı emniyetteki ifadesinde; emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, İstanbul ve Antalya’da yaptığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.