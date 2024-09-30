Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu
İstanbul Beylikdüzü’nde bir okulda 2’nci sınıfa giden Emirhan S. isimli öğrencinin, öğretmen tarafından demir çubukla dövüldüğü iddia edildi. Ders sırasında öğretmen tarafından dövülen çocuğun kafasında ve kollarında şişlik ve kızarıklık oluştu. Okula çağrılan anne, hastaneye giderek darp raporu aldı.
İstanbul’da bir çocuk, okulda öğretmeni tarafından demir çubukla dövüldü.Olay, geçen cuma günü Beylikdüzü’ne bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu’nda yaşandı.