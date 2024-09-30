Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu

Öğretmenin küçük çocuğa demir sopayla vurduğunu anlatan anne Özlem S., “Kolunda bir yara, kırbaç gibi vurulmuş. Yanmış ve ödem toplamış, raporda da var. İşlem bittikten sonra karakolda çocuk şubeye gittik. Şikayetimizi yaptık.” diye konuştu.

Anne Özlem S., öğretmenin yaşananların yanlışlıkla yaşandığını öne sürdüğünü anlattı.