Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir okulda 2’nci sınıfa giden Emirhan S. isimli öğrencinin, öğretmen tarafından demir çubukla dövüldüğü iddia edildi. Ders sırasında öğretmen tarafından dövülen çocuğun kafasında ve kollarında şişlik ve kızarıklık oluştu. Okula çağrılan anne, hastaneye giderek darp raporu aldı.

Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu - 1

İstanbul’da bir çocuk, okulda öğretmeni tarafından demir çubukla dövüldü.

Olay, geçen cuma günü Beylikdüzü’ne bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu’nda yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu - 2

İddiaya göre, 2’inci sınıfa giden Emirhan S., derste öğretmenini kitapta bir yer göstermek isteyip yanına çağırdı.

Öğrencinin yanına gelen öğretmen, bilinmeyen bir nedenle elindeki demir sopayla çocuğu dövdü.
Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu - 3

ANNESİ OKULA ÇAĞRILDI

Okul idaresi çocuğun velisi Özlem S.’yi okula çağırdı. Veliye yaşananlar anlatıldı.

Özlem S., çocuğunu hastaneye götürüp darp raporu aldı, ardından da karakola giderek şikayetçi oldu.

Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu - 4

Öğretmenin küçük çocuğa demir sopayla vurduğunu anlatan anne Özlem S., “Kolunda bir yara, kırbaç gibi vurulmuş. Yanmış ve ödem toplamış, raporda da var. İşlem bittikten sonra karakolda çocuk şubeye gittik. Şikayetimizi yaptık.” diye konuştu.

Anne Özlem S., öğretmenin yaşananların yanlışlıkla yaşandığını öne sürdüğünü anlattı.
Beylikdüzü’nde okulda demir çubuklu dayak iddiası: Kafası şişti, kollarında kızarıklıklar oluştu - 5

“ÇOCUĞUMUN CANINI NASIL ONLARA TESLİM EDECEĞİM?”

Özlem S., “Kafasına aldığı darbe birazcık daha şiddetli olsaydı sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün hastanedeyiz. Yarın okula gitmek zorunda, orada o öğretmen nasıl olacak? Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim.” diye konuştu.

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