Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası
Beylikdüzü'nde özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu.
Olay, 22 Kasım Cuma günü bir özel bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü.