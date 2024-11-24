Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

Olay, 22 Kasım Cuma günü bir özel bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü.