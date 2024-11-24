Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

Beylikdüzü'nde özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu.

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası - 1

Olay, 22 Kasım Cuma günü bir özel bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası - 2

Aile şikayetçi olunca aynı kurumda başka bir çocuğun gördüğü belirtilen şiddetin de cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası - 3

Özel eğitim kurumuna giden aile Müdüre Aybüke L.'nin “Buraya yeni geldim. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediğini öne sürdü.

Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası - 4

İlayda T. isimli hemşireye şiddetin nedenini soran aileye, "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" dediği öne süren aile kurumdan şikayetçi oldu.

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