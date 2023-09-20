Beylikdüzü’nde ünlü suç örgütü liderinin yeğeninde olduğu arabaya saldırı | Kanlı infazda Özbek çete şüphesi
Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden Nadir Salifov’un yeğeninin de bulunduğu araç dün gece saatlerinde Beylikdüzü’nde pusuya düşürüldü. Saldırıda kurşunların hedefi olan araçtaki emekli polis memuru Yılmaz Demir yaşamını yitirdi, Salifov’un yeğeni Magamet Kurbanovi ve diğer iki kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştirildiği araç, olaydan saatler sonra terk edilmiş halde bulundu. Polis, saldırıyı Özbekistan uyruklu bir çetenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.
Azerbaycan’ın ünlü suç örgütü liderlerinden “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov’un yeğeninin de içerisinde bulunduğu araç İstanbul Beylikdüzü’nde kurşunlandı.
Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi.