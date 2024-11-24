Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Saatlerce yanan fabrikada çökme riski var. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturup tedbir alırken, binada derin çatlaklar olduğu gözlemlendi.

Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 1

Beylikdüzü’nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Saatlerce yanan binada çökme riski olduğu bildirildi.

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Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 2

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde’de plastik ev gereçleri üretilen altı katlı 50 bin metrekarelik fabrikada önceki gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 3

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 4

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

İtfaiyenin zaman zaman patlamaların olduğu fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana gelirken, patlamalar da oldu.

İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.

Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 5

Yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var - 6

BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ VAR

Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı.

Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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