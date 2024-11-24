Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde’de plastik ev gereçleri üretilen altı katlı 50 bin metrekarelik fabrikada önceki gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.