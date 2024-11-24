Beylikdüzü’nde yanan fabrika küle döndü: Altı katlı binada çökme riski var
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Saatlerce yanan fabrikada çökme riski var. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturup tedbir alırken, binada derin çatlaklar olduğu gözlemlendi.
Beylikdüzü’nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Saatlerce yanan binada çökme riski olduğu bildirildi.