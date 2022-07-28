İstanbul Beylikdüzü'nde iki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında bir süre sonra yumruklaşma yaşandı. Sürücülerden biri aldığı darbenin etkisiyle yere düştü. Çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.