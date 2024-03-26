Beylikova Belediyesi hangi partide? Beylikova Belediye başkanı kimdir? Beylikova Belediye başkan adayları

BEYLİKOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp Kimdir?

AK Parti Beylikova Belediye Başkanı Özkan ALP, 02.03.1972 tarihinde Eskişehir’in Beylikova İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamlayan Özkan ALP, Lisans eğitimine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesininde tamamlamıştır.1997 yılında Anavatan Partisi Beylikova İlçe Başkanı olarak siyasete giren Özkan ALP, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Beylikova İlçe Belediye Başkanı olmuştur.30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde ikinci kez;31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde üçüncü kez AK Parti’den Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup; halen bu görevini devam ettirmektedir.Tarım ve Hayvancılık anlamında ilçenin çehresini değiştirmiş; Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş ve hizmete girmesine öncülük etmiştir.Belediye Başkanlığı görevi dışında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol oynayan Başkan ALP, S.S. Beylikova İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı, Beylikova İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı, Beylikova Sulama Birliği Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Bunun dışında Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Delegeliği, Beylikova BEYDER kurucu üyeliği, Beylikova Spor Kulübü Başkanlığı, Türk Kızılayı Genel Merkez Üst Kurul Delegeliği görevlerini de yürütmüştür. Enerji, İnşaat ve Gıda alanında faaliyet gösteren aile şirketi üzerinden ticaretle uğraşan Özkan ALP, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası’na üyedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.