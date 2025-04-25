Beynine pıhtı atınca Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı
Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlaması, etrafındakileri şaşırttı.
Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi.
Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.
Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.
Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.