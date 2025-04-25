Beynine pıhtı atınca Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı

Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti. Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastaya hızla müdahale edildiğini söyledi.



Durumun ciddiyetine dikkati çeken Özdemir, "Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı" dedi.



NADİR GÖRÜLEN VAKALARDAN



Operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkların anlatan Özdemir, şöyle konuştu:



"Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor."