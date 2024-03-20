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Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye başkan adayları

Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beyoğlu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beyoğlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları..

Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye başkan adayları - 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beyoğlu Belediyesini 65.156 alınan oy ve %49.86 oy oranı ile AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.86
  • CHP%43.99
  • Saadet Partisi%2.95
  • BBP%1.58
  • DSP%0.95
  • DP%0.21
  • Diğer%0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye başkan adayları - 2

BEYOĞLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız Kimdir?

1971 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılından bu yana kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaya devam eden Haydar Ali Yıldız sırasıyla; Ak Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 ve 28 Mart 2004 seçimlerinde Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini ifa etti. Temmuz 2004 yılından itibaren Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı- İl Seçim İşleri Başkanlığı görevine getirildi.

27 Mayıs 2012 İl Kongresi sonrasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak atandı. 29 Mayıs 2013’de Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Okçular Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

12 Eylül 2010 Referandum, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulunan Av.Haydar Ali Yıldız, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulundu. 6 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, mazbatasını alarak göreve başladı.

Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye başkan adayları - 3

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAYDAR ALİ YILDIZ
  • İNAN GÜNEY
  • DUYGU DELİBAŞ
  • İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
  • MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
  • ÜMİT BAHÇACI
  • ZEYNEL ÖZMEN
  • TULUĞ ÜNLÜTÜRK
  • SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL
  • MURAT TOSMAK
  • SEYFETTİN GÜLER
  • TAHSİN ÇETİNKAYA
  • SALİM YILMAZ
  • SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU
  • CEMİL KARA
  • TURGUT SAHTİYAN
  • YİĞİT YAZGILI
Beyoğlu Belediyesi hangi partide? Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? Beyoğlu Belediye başkan adayları - 4

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