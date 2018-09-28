Beyoğlu’da helikopter destekli narkotik operasyonu
Anadolu Ajansı, İHA
Beyoğlu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerden bazıları yakalandı.
-
1
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara ait ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi.
-
2
Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilerek, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
-
3
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9