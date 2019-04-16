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Beyoğlu'da metruk binada yangın

DHA, Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'da, ahşap ve metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metruk binanın büyük kısmı, itfaiyenin müdahalesi sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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    Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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    Beyoğlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Şişli itfaiyesi de takviye olarak gönderildi.
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    Şişli itfaiye ekiplerinin yoğun trafik dolayısıyla gelmekte zorluk yaşadığının bildirmesi üzerine Fatih itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
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    Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, binanın büyük bir kısmı çöktü.
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    Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kontrol altına yangın söndürüldü.
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