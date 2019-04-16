Beyoğlu'da metruk binada yangın
DHA, Anadolu Ajansı
İstanbul Beyoğlu'da, ahşap ve metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metruk binanın büyük kısmı, itfaiyenin müdahalesi sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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1Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokağı'ndaki iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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2Beyoğlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Şişli itfaiyesi de takviye olarak gönderildi.
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3Şişli itfaiye ekiplerinin yoğun trafik dolayısıyla gelmekte zorluk yaşadığının bildirmesi üzerine Fatih itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
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4Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, binanın büyük bir kısmı çöktü.
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5Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kontrol altına yangın söndürüldü.
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