Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanan insan yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'ni bariyerle kapattı. Caddeye giriş zaman zaman kapatılarak yoğunluğun önüne geçilmeye çalışılıyor. İstanbul Beyoğlu'daki İstiklal Caddesi, aşırı yoğunluk nedeniyle kapatıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de corona virüs salgınına bugün insan yoğunluğu vardı. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı. Kontrollerini havadan drone ile de yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapattı. Uygulama zaman zaman yoğunluğun önüne geçilmek için yapılıyor.