Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanan insan yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'ni bariyerle kapattı. Caddeye giriş zaman zaman kapatılarak yoğunluğun önüne geçilmeye çalışılıyor.

İHA 10.03.2021 - 17:46

Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 1
İstanbul Beyoğlu'daki İstiklal Caddesi, aşırı yoğunluk nedeniyle kapatıldı.
Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 2
İstiklal Caddesi ve Taksim'de corona virüs salgınına bugün insan yoğunluğu vardı.
Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 3
Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.
Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 4
Kontrollerini havadan drone ile de yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapattı.
Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 5

Uygulama zaman zaman yoğunluğun önüne geçilmek için yapılıyor.

Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 6
Beyoğlu'nda corona önlemi: Zabıta İstiklal Caddesi'ni kapattı - 7

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