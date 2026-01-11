Beyoğlu'nda feci olay: Şehir plancısı üzerine kaldırımda tabela düştü, yaşam mücadelesi veriyor
11.01.2026 14:54
Son Güncelleme: 11.01.2026 15:08
İHA
Beyoğlu'nda bir kafeteryadan çıkan şehir plancısı K.Ç., kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesi veriyor.
İstanbul'da şehir plancısı bir kadın, fırtınada devrilen tabelanın altında kalıp ağır yaralandı.
Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı K.Ç., arkadaşlarıyla kafeteryadan çıkıp kaldırımda yürümeye başladı.
Bu sırada talihsiz kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.
DURUMU KRİTİK
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardındna ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
K.Ç.'nin hayati tehliyesi bulunduğu öğrenilirken, işyeri sahibi hakkında ise taksirle yaralama suçundan inceleme başlatıldı.