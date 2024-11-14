Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan 52 yaşındaki Şahin Akyıldız, asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına sabah saatlerinde giden Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.