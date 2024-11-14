Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan 52 yaşındaki Şahin Akyıldız, asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 1

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına sabah saatlerinde giden Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.

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Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 2

Sesleri duyan binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 3

Kısa sürede gelen ekipleri, sıkışan Akyıldız'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 4

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 5

Çalışmaların ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 6

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Şahin Akyıldız'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi, yakınlarına sarılarak ağladı.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 7

Acılı eş, "Oğluma ne diyeceğim?" diyerek sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı - 8

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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