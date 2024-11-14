Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamirini yaptığı asansörün altında kaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına sabah saatlerinde giden Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.