Beyoğlu'nda hareketli dakikalar: İstiklal Caddesi'nde silahlı kavga çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İddiaya göre, komşu iki esnaf olan otel sahibi ve kafeterya sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran otel sahibi, kafeteryaya inerek sahibini ve çalışanını vurdu.