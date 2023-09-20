Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda iş insanlarının tartışması cinayetle bitti. Bir otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu’nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu, yaşamını yitirirken, Beker polise teslim oldu.

Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 1

Beyoğlu Piyalepaşa’daki bir otomobil servisinde iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 2

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu’na ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 3

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 4

Polise teslim olan Suat Beker ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 5

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 6
Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti - 7
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