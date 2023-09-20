Beyoğlu’nda iş insanlarının kavgası cinayetle bitti
İstanbul Beyoğlu’nda iş insanlarının tartışması cinayetle bitti. Bir otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu’nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu, yaşamını yitirirken, Beker polise teslim oldu.
Beyoğlu Piyalepaşa’daki bir otomobil servisinde iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı.İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.