Beyoğlu'nda istinat duvarı okulun bahçesine çöktü, 3 bina boşaltılarak mühürlendi

Oturdukları bina mühürlendiği için komşusuna sığındığını belirten Havva Erçin, "3 gün önce Büyükşehir Belediyesinden geldiler. Orayı kazdılar; kazdıktan sonra da kapatmadılar. Evim müstakil olduğu için altında temel yoktu ve oyuklar vardı. O kazılan boşluklarda kapanmayınca oradan da sular girmiş. Daha sonra geleceğiz dediler, orayı kapatmadılar. Benim evim şu an ondan da tehlikede. Gelen suların aşağıda birikmesiyle toprak kayması oldu" dedi.