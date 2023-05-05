Beyoğlu'nda istinat duvarı okulun bahçesine çöktü, 3 bina boşaltılarak mühürlendi

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir süre önce başlayan şebeke suyu borusundaki sızıntı nedeniyle sokakta çatlaklar oluşmasına neden olurken, yolun bir kısmında da çökme meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine sokakta incelemelerde bulunan yetkililer, sorunu çözeceklerini belirterek ayrıldı. Sokak sakinleri tadilat çalışmaların başlamasını beklerken, sabah saatlerinde, toprak kayması nedeniyle sokak üzerindeki istinat duvarı çöktü.
Duvardan kopan parçalar yolun altındaki Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesine yuvarlandı.
Toprak kayması yüzünden bahçedeki ağaçlar da kökünden koparak okulun bahçesine devrildi. Ağaç dallarının okulun üst katına doğru devrilmesi sonucu bazı pencere camları kırıldı.
Olay anında öğrenciler ve öğretmenler dersteydi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde dışarı çıkarılarak evlerine gönderildi.
Beyoğlu Kaymakamı ve belediye yetkilileri sokak ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yol altındaki boşlukların, çevredeki evlerin çökmesine neden olabileceği ihtimali üzerine 3 bina boşaltılarak mühürlendi.
Oturdukları bina mühürlendiği için komşusuna sığındığını belirten Havva Erçin, "3 gün önce Büyükşehir Belediyesinden geldiler. Orayı kazdılar; kazdıktan sonra da kapatmadılar. Evim müstakil olduğu için altında temel yoktu ve oyuklar vardı. O kazılan boşluklarda kapanmayınca oradan da sular girmiş. Daha sonra geleceğiz dediler, orayı kapatmadılar. Benim evim şu an ondan da tehlikede. Gelen suların aşağıda birikmesiyle toprak kayması oldu" dedi.
Çökme nedeniyle 3 binanın boşaltılıp mühürlendiğini ifade eden Erçin, "Tüm aileler dışarıda. Beyoğlu Belediyesinden aradılar; bizleri alıp kalacağımız yerlere yerleştirecekler. Buranın ne olacağı belli değil, şu anda gördüğünüz o yolun altı yok. 3 ev mühürlendi. Biz evlerimize de giremeyeceğiz, ondan sonra ne olacak bilmiyoruz." diye konuştu.