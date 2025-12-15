Beyoğlu'nda kapkaççıların alüminyum folyo oyunu

6 Nisan günü gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından dört şüpheli yaklaştı

Bir süre sonra dört şüpheliden biri, adamın elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı.

Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi.

Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.