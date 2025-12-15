Beyoğlu'nda kapkaççıların alüminyum folyo oyunu
15.12.2025 10:21
DHA
Beyoğlu'nda dört kişi, İrfan Y. isimli adamın telefonunu çaldı. Polisin yakaladığı hırsızların, cep telefonunu sinyal tespitini engellemek için alüminyum folyoya sardığı belirlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda dört hırsızın, çaldıkları telefonun sinyalini kesmek için alüminyum folyoya sardığı belirlendi.
Olay ilçeye bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde yaşandı.
6 Nisan günü gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından dört şüpheli yaklaştı
Bir süre sonra dört şüpheliden biri, adamın elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı.
Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi.
Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.
ÖNCE GAZİOSMANPAŞA'YA ORADAN TUZLA'YA KAÇTILAR
Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalarda dört şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği belirlendi.
Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen dört şüpheli adreslerinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.
TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARDILAR
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarışı halde buldu.
Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Emniyette işlemlerinin tamamlan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin ele geçirdiği cep telefonunun, sahibi İrfan Y.'ye teslim edildiği öğrenildi.