Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Balkon duvarı yola çöktü: Saniyelerle kurtuldu
Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, yola ve bir otomobilin üstüne düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, eczaneye giren bir kadın ölümden saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Olay, dün saat 16.15 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.