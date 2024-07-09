Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı

Beyoğlu’nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir genç, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde kaçarken, şahıs ise bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 1

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı.

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Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 2

Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 3

O esnada binada bedensel engelli arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 4

Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 5

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Doğal gaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - 6

Sağlık ekipleri, duman etkilenen engelli genç kıza ayakta müdahale ederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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