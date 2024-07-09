Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı
Beyoğlu’nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir genç, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde kaçarken, şahıs ise bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı.
Beyoğlu Gümüşsuyu’nda edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı.