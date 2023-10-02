Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar
İstanbul Beyoğlu’nda bir kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının “Burada oturamazsın” uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede kafalarına ağır darbeler alan iki genç hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu Asmalı Mescit’te bir kadın ve arkadaşı, gece kulübü çalışanlarının saldırısına uğradı.
Olay, geçtiğimiz 5 Eylül günü saat 04.00 sıralarında Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.