Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar

İstanbul Beyoğlu’nda bir kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının “Burada oturamazsın” uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede kafalarına ağır darbeler alan iki genç hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 1

Beyoğlu Asmalı Mescit’te bir kadın ve arkadaşı, gece kulübü çalışanlarının saldırısına uğradı.

Olay, geçtiğimiz 5 Eylül günü saat 04.00 sıralarında Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

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Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 2

İddiaya göre Yeliz Ö. (29) ve arkadaşı Mehmet İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi.

İddiaya göre işletme çalışanı Demhat F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi.
Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 3

Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 4

Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 5

Saldırgan grup Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi öldüresiye dövmeye başladı. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 6

Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi. Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 7

KADININ BAŞINDA ŞİŞE PATLATTILAR

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 8

Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti. Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 9

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayla ilgili polis ekipleri Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Beyoğlu’nda öldüresiye dayak | Kadının başında şişe patlattılar - 10

Haklarında “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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