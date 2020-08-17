Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu

Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobil hasar gördü.

İHA - DHA 17.08.2020 - 04:04

Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu - 1
Beyoğlu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki bariyerleri aşıp çay bahçesinin merdivenlerine düştü.
Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu - 2
Kaza, 02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu - 3
Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine uçtu - 4
Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla çay bahçesinden kaldırıldı.

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