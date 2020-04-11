Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.