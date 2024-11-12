Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı

İRANLI KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'ndeki bir restoranı, iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı.

Kadın restoranı işletmeyi sürdürürken bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.