Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranı işleten İranlı kadın ve çalışanı, tahliye davası açan mülk sahiplerinin kardeşi tarafından palalı saldırıya uğradı. İş yerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkarıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Saldırgan gözaltına alındı.
İRANLI KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'ndeki bir restoranı, iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı.
Kadın restoranı işletmeyi sürdürürken bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.