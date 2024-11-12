Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranı işleten İranlı kadın ve çalışanı, tahliye davası açan mülk sahiplerinin kardeşi tarafından palalı saldırıya uğradı. İş yerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkarıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Saldırgan gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı - 1

İRANLI KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini (27) İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'ndeki bir restoranı, iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı.

Kadın restoranı işletmeyi sürdürürken bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

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Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı - 2

Emniyette ifadesi alınan kadın, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Burada kaldığı süre içerisinde kadının akrabaları, restoranı işletmeye devam etti.

Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı tahliye davası açtı. Dava sürerken Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan kadın da yaklaşık 1 ay sonra hakkında açılan soruşturma sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın ardından restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı - 3

PALAYLA RESTORANI BASTI

Bu durumu haber alan mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E. (50), dün akşam saatlerinde restoranı bastı. Kadına ve çalışanlara tehditler savuran Erkan E., belinden çıkarttığı palayla saldırmaya başladı. Kadının ve çalışanları dehşeti yaşadığı olayda yaralanan olmazken, saldırgan palayla iş yerine zarar verdi.

Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı - 4

ÇEKPASLA KOVALADI

İş yerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkarıldı. Panik yaşayan müşterilerin koşarak çıktığı restoranda yaşananlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda restoranda palalı saldırı: Saldırganı çekpasla kovaladı - 5

PALALI SALDIRGAN KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, palalı saldırganı gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.’ye ifadesi alınarak “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Saldırgan Erkan E.’nin “hakaret” suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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