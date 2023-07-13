Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı)

İstanbul Beyoğlu’nda bir arkadaş grubu gittikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Eğlence mekanından kovulan grup, duruma tepki gösterdi. Bu durum üzerine silah çeken mekanın işletmecisi, müşterileri silahla kovalayıp ateş açtı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözatlına alındı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 1

Beyoğlu’nda bir arkadaş grubu gittikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Duruma tepki gösteren gruptakiler, mekanın işletmecisi tarafından silahla kovalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 2

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 3

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı.

Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 4

Bunun üzerine grup ile mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı.

Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci, grubu kovalamaya başladı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 5

Sokak üzerinde yaşanan kovalamacada işletmecilerden biri havaya ateş açtı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 6

Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi V.T.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 7

Olayla ilgili grubun şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 8

Yapılan çalışmalar sonucunda ellerinde silah olan ve havaya ateş açan şahısların Seyfettin S., Ahmet A. ve S.K. olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda 3 kişi, olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 9

Emniyete götürülen 4 kişiye ifadelerinin alınması sonrasında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı) - 10

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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