Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı)

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı.

Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu.