Beyoğlu’nda silahlı işletmeci dehşeti (Kovduğu müşterileri ateş açarak kovaladı)
İstanbul Beyoğlu’nda bir arkadaş grubu gittikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Eğlence mekanından kovulan grup, duruma tepki gösterdi. Bu durum üzerine silah çeken mekanın işletmecisi, müşterileri silahla kovalayıp ateş açtı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözatlına alındı.
Beyoğlu’nda bir arkadaş grubu gittikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Duruma tepki gösteren gruptakiler, mekanın işletmecisi tarafından silahla kovalandı.